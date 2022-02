Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance le feuilleton Milinkovic-Savic !

Publié le 9 février 2022 à 19h30 par A.C.

Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Sergej Milinkovic-Savic est toujours resté à la Lazio... mais le prochain mercato estival pourrait bien tout changer.

Grand observateur de la Serie A, dont il a été joueur, puis entraineur et dirigeant, Leonardo s'y est souvent servi pour renforcer le Paris Saint-Germain. Cela a commencé dès 2012, avec Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore Marco Verratti et a continué dans les années jusqu’à récemment Gianluigi Donnarumma. Le directeur sportif du PSG a toutefois également connu quelques échecs et celui qui revient sans cesse concerne Sergej Milinokovic-Savic. Star de la Lazio depuis de nombreuses années, le milieu de terrain a toujours beaucoup plu à Leonardo et dès son retour au PSG en 2019, il a décidé de se lancer à l’assaut de la nouvelle star du championnat italien. Finalement Milinkovic-Savic n’a jamais posé ses valises à Paris, en dépit des nombreuses tentatives de Leonardo ainsi que de son agent Mateja Kezman, qui en novembre dernier avait relancé les débats annonçant « le début d’une nouvelle aventure ».

Milinkovic-Savic, le moment ou jamais de quitter la Lazio

Cette nouvelle aventure pourrait bien arriver lors du prochain mercato estival. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport annonce que Sergej Milinkovic-Savic semble plus que jamais proche d’un possible départ de la Lazio. A bientôt 27 ans, le milieu de terrain est persuadé qu’il ne peut pas encore une fois rater l’occasion de rejoindre un top club européen et dans un an... ça pourrait bien être trop tard. Son agent Mateja Kezman serait déjà au travail pour lui trouver un point de chute et sa sortie de novembre dernier semble désormais sonner comme un avertissement à la Lazio. D’après les informations du quotidien, à Rome on ne souhaiterait absolument pas le perdre et un effort pourrait être fait pour lui faire signer un nouveau contrat, alors que l’actuel court déjà jusqu’en 2024.

