Mercato - PSG : Feu vert pour Leonardo et cette opération de longue date ?

Publié le 8 février 2022 à 13h45 par Th.B.

Depuis plusieurs années désormais, le PSG serait à l’affût de la moindre ouverture du côté de la Lazio pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic. Et il se pourrait bien que la chance de Leonardo se présente l’été prochain.

Ce n’est plus un secret pour personne tant le nom de Sergej Milinkovic-Savic a été lié au PSG ces dernières années. Prédécesseur de Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain, Antero Henrique aurait été l’instigateur de cette opération qui ne s’est cependant jamais concrétisée, la position du président Claudio Lotito n’ayant pas permis au PSG de mettre la main sur l’international serbe malgré une offensive révélée par le10sport.com à la toute fin du mois de mai 2020 qui n’a pas été la seule transmise par Leonardo et la direction sportive du PSG. Mais depuis, silence presque radio. Car en effet, la presse transalpine affirme que le PSG serait toujours intéressé par le profil de Sergej Milinkovic-Savic.

Le PSG garderait un oeil sur Milinkovic-Savic sur le départ de la Lazio…