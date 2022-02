Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tanguy Ndombele laisse la porte ouverte pour le PSG !

Publié le 6 février 2022 à 12h45 par La rédaction

Si son transfert au PSG ne s’est pas fait cet hiver, Tanguy Ndombélé n’a pas fermé la porte à une future aventure parisienne.

Hyperactif l’été dernier, très calme cet hiver, le mercato a une seule constante à Paris : il fait parler. Si aucune recrue n’est venue renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, ce n’est pas faute d’avoir ciblé des joueurs. Tanguy Ndombele était l’un d’eux. Très apprécié de l’entraîneur parisien, l’ancien milieu de l’OL était tout proche de s’engager avec le PSG avant de finalement signer… à l’OL. Mais ce transfert avorté ne sera peut-être que reporté…

« Peut-être à l’avenir »