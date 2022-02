Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OL… Les vérités de Tanguy Ndombele sur son mercato hivernal !

Publié le 6 février 2022 à 12h30 par T.M.

Plus désiré par Antonio Conte à Tottenham, Tanguy Ndombele n’avait d’autre choix que de quitter les Spurs cet hiver. Annoncé un peu partout, le Français était surtout évoqué du côté du PSG. Finalement, l’affaire n’a pas pu se boucler et c’est l’OL qui en a profité pour rapatrier Ndombele.

Durant ce mercato hivernal, le feuilleton Tanguy Ndombele a fait énormément parler. Alors que l’international français n’était plus en odeur de sainteté à Tottenham, il avait ainsi été invité à s’en aller par Antonio Conte. A la recherche d’un club pour se relancer, le milieu de terrain avait semble-t-il une priorité : le PSG. Dans la capitale française, Mauricio Pochettino attendait d’ailleurs l’arrivée de Ndombele, qu’il avait déjà eu sous ses ordres chez les Spurs. Des retrouvailles étaient donc à l’ordre du jour, mais elles n’ont finalement pas pu se concrétiser. Bien que Leonardo ait négocié avec Tottenham, les deux clubs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur une formule, d’autant plus que le PSG n’a pas réussi à dégraisser afin de faire une place à Ndombele. L’option parisienne s’étant envolée, le joueur de 25 ans a alors dû se mettre en quête d’un nouveau point de chute. Ne manquant pas de solutions à travers l’Europe, Tanguy Ndombele a finalement fait le choix de revenir sur les bords du Rhône et de retrouver ainsi l’OL, où il a été prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

« Entre les discussions et l’acte il y a beaucoup de chemin »