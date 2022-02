Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes, Diallo… Les dessous de l’échec du PSG avec Ndombele !

Publié le 4 février 2022 à 19h45 par T.M.

Attendu par Mauricio Pochettino, Tanguy Ndombele n’a finalement pas rejoint le PSG. Un échec du club de la capitale à propos duquel on en sait un peu plus.

Cet hiver, Tanguy Ndombele était attendu au PSG où Mauricio Pochettino souhaitait le retrouver. Finalement, cela ne s’est pas fait et l’international français a quitté Tottenham pour être prêté à l’OL. « Des discussions avec pas mal de clubs mais un écart entre les paroles et l'acte. J'ai trois mois et demi avant la fin de saison et Lyon c'est pas mal pour moi. Je suis parti par la grande porte et c'est un risque de revenir. J'ai pris ce risque. Je pense être un meilleur joueur que quand je suis parti », expliquait notamment Ndombele concernant son mercato hivernal.

Un terrain d’entente impossible à trouver