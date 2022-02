Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Pochettino est déjà tracé !

Publié le 4 février 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait toutefois pas honorer son engagement avec le PSG. Un départ en fin de saison semble désormais inévitable, le point de non-retour a été atteint.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du PSG qui commence à s'agacer du manque de progression de l'équipe parisienne ainsi que des récents résultats. Mais surtout, les rumeurs insistantes concernant un départ de l'Argentin ont fini de convaincre qu'il n'était plus l'homme de la situation. Il faut dire que Mauricio Pochettino se serait bien vu succéder à Olé Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United en octobre dernier. En vain. Mais ce n'est probablement que partie remise puisque l'ancien manager de Tottenham reste le favori pour succéder à Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils comme le confirme le journaliste espagnol Guillem Balague. « Je pense que Manchester United le veut et je pense qu'il veut venir. Très clairement, Pochettino ne terminera pas son contrat. n'a pas de sens qu'il parte maintenant mais il y a une logique à ce qu'il reprenne United cet été. Il semble enfin y avoir un plan à United maintenant - il n'y en a pas eu depuis un certain temps - et Ralf Rangnick et Pochettino pensent plus ou moins de la même manière », explique-t-il au micro de la BBC .

Le départ de Pochettino ne fait plus de doute