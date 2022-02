Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Pochettino avait d'autres plans pour le PSG !

Publié le 6 février 2022 à 12h10 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé un recrutement XXL. Toutefois, cela aurait quelque peu bouleversé les plans déjà établis par Mauricio Pochettino. Explications.

En dépensant très peu, le PSG a réalisé un mercato estival incroyable, faisant alors de lui sur le papier, l’un des grands favoris pour la Ligue des Champions. Plusieurs stars ont ainsi rejoint l’effectif de Mauricio Pochettino, qui a donc vu Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Lionel Messi débarquer à Paris. L’effectif du PSG a donc clairement gagné en qualité, mais cela aurait également provoqué certains maux de tête à Pochettino, qui avait d’autres plans au moment d’entamer cette saison.

Les plans de Pochettino chamboulés !