Mercato - PSG : Le vestiaire prêt à tourner le dos à Pochettino ? La réponse !

Publié le 6 février 2022 à 17h45 par Th.B.

Bien qu’il soit question d’un manque de confiance en interne des dirigeants du PSG envers Mauricio Pochettino, le groupe entraîné par l’Argentin ne lui aurait pas tourné et n’aurait pas de conflit à l’image de Lionel Messi.

Au sein de la direction sportive du PSG, voire même chez les propriétaires du Paris Saint-Germain, qui sont pourtant derrière sa nomination en janvier 2021 au poste d’entraîneur, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en novembre dernier. Le cas de Pochettino était alors déjà discuté en coulisses et depuis, il semble que les jours passant, son départ en fin de saison se précise de plus en plus pour Manchester United, soit à une année de l’issue de son contrat. Outre la position des dirigeants du PSG, il a également été dernièrement été question de problèmes entre Mauricio Pochettino et certains membres du vestiaire du PSG.

Pochettino n’a pas perdu son vestiaire