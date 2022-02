Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele livre les dessous de son transfert avorté au PSG !

Publié le 6 février 2022 à 11h45 par La rédaction

Alors qu’il était tout proche de signer avec le PSG cet hiver, Tanguy Ndombélé n’a finalement pas pu s’engager avec le club de la capitale et a fait son retour à l’OL. L’international français est revenu sur ce mercato agité.

Depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino a essayé à plusieurs reprises de rapatrier des joueurs qu’il a eu sous ses ordres à Tottenham. Harry Kane, Dele Alli et le dernier en date Tanguy Ndombele. Tout l’hiver, l’international français pensait revenir en Ligue 1 sous le maillot du PSG. Finalement, les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord et Ndombele s’est engagé avec l’OL, là où il a explosé.

« Entre les discussions et l’acte, il y a beaucoup de chemin »