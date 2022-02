Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente bien un très gros coup en Ligue 1 !

Publié le 9 février 2022 à 17h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG suit bel et bien Lucas Paqueta qui semble même être une priorité aux yeux de Leonardo, qui connaît très bien le joueur de l'OL.

L'été prochain, le PSG devrait être très actif sur le marché, notamment pour renforcer son entrejeu. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de Paul Pogba qui semble être la priorité du club de la capitale, notamment grâce au fait qu'il soit libre à l'issue de la saison et qu'il ne semble pas sur le point de prolonger à Manchester United. Toutefois, en parallèle, Leonardo prospecte sur le marché et s'intéresse notamment à Lucas Paqueta comme l'a révélé L'Equipe .

Paqueta, priorité de Leonardo ?

Un tendance confirmée par le journaliste italien Matteo Moretto qui ajoute que ce dossier pourrait être facilité par l'excellente relation entre Leonardo et Lucas Paqueta. L'actuel directeur sportif du PSG était à l'origine de l'arrivée du milieu de terrain à l'AC Milan et le départ de Leonardo du club lombard coïncidait avec la baisse de régime du milieu de terrain brésilien. Et Leonardo aimerait désormais rapatrier Lucas Paqueta au PSG. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction de l'OL où les départs de Juninho et Bruno Guimarães ont été mal vécus par l'international brésilien.