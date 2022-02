Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un improbable appel du pied pour son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 16h45 par T.M.

Alors qu’il a souvent été question d’un retour de Lionel Messi chez les Newell’s Old Boys, le joueur du PSG a reçu un appel du pied en provenance du club de Rosario.

Aujourd’hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Ayant signé un contrat jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option, l’Argentin voit toutefois son avenir revenir souvent au centre des rumeurs, notamment en Espagne. Jusqu’à quand Messi restera-t-il alors au PSG ? Alors que certaines rumeurs l’envoient du côté de la MLS et de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham, certains aimeraient le revoir dans son tout premier club, à Rosario, les Newell’s Old Boys.

« Ce serait quelque chose d’impressionnant »