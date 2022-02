Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Paredes sur les débuts poussifs de Messi à Paris !

Publié le 9 février 2022 à 15h45 par Th.B.

Lionel Messi n’a certainement pas démarré son aventure parisienne sur les chapeaux de roues en raison d’une adaptation non optimale ni immédiate. Cependant, selon son compatriote argentin Leandro Paredes, le numéro 30 du PSG prend petit à petit ses marques à Paris.

En atteste sa prestation face au LOSC (5-1) dimanche dernier contre qui il a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 et délivré une passe décisive, Lionel Messi monte tout doucement en puissance ces derniers temps au PSG. Un éveil qui ne pouvait pas mieux tomber puisque le Paris Saint-Germain recevra le Real Madrid au Parc des princes le 15 février prochain pour le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. Malgré des performances mitigées depuis le début de la saison, pour son premier exercice au PSG et loin du FC Barcelone où il avait passé 21 années de sa vie, Messi va vite revenir à son meilleur niveau selon son compatriote Leandro Paredes. Pour l’international argentin, la durée de la période d’adaptation de Messi est tout à fait normale.

« C’est difficile de s’adapter à un nouveau pays, après une si longue période dans un autre club »