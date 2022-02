Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier sensible est déjà réglé pour Sampaoli et Longoria !

Publié le 9 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il a régulièrement été question d’un départ d’Arkadiusz Milik ces derniers mois, le buteur polonais a mis les choses quant à son avenir et semble se projetter à long-terme avec l’OM. D’autant que sa collaboration naissante avec Cédric Bakambu offre de nouvelles options à Jorge Sampaoli…

Lors des deux précédentes périodes de mercato, soit l’été 2021 et le mois de janvier 2022, l’avenir d’Arkadiusz Milik (27 ans) a fait l’objet de nombreuses interrogations. Ciblé par la Juventus Turin, le buteur polonais semblait d’ailleurs bien décidé à changer d’air, d’autant qu’il était beaucoup moins utilisé ces dernières semaines par Jorge Sampaoli. Mais au final, la Juve a mis le paquet sur Dusan Vlahovic cet hiver, et Milik a quant à lui retrouvé son statut de titulaire indiscutable et de buteur redoutable comme en témoigne son triplé de vendredi dernier contre Angers. Et la question de son avenir à l’OM semble donc enfin réglé…

« Je n’ai jamais songé à partir »

Interrogé mardi en conférence de presse sur ses supposées envies de départ, Arkadiusz Milik a mis les choses au clair : « Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas. Je l’ai vu comme un défi, je savais que j’aurais l’occasion de prouver mes qualités, de rejouer et j’ai travaillé sur moi-même. Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », a indiqué l’ancien joueur de Naples, prêté avec obligation d’achat depuis un an à l’OM. Un discours qui confirme donc la tendance dégagée par Pablo Longoria ces derniers mois, puisque le président du club olympien avait affirmé avec force qu’il ne se séparerait pas de Milik.

Un duo installé avec Bakambu ?