Mercato - Barcelone : Laporta s'active pour un nouveau gros chantier du Barça !

Publié le 11 février 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

Même si Marc-André Ter Stegen est intouchable aux yeux de Xavi, Joan Laporta serait quand même à la recherche d'un nouveau gardien pour le concurrencer. Et dans cette optique, le président du FC Barcelone multiplierait les pistes.

Recruté en 2014, Marc-André Ter Stegen s’est rapidement imposé face à Claudio Bravo. Depuis, l’international allemand est titulaire indiscutable dans les buts catalans. Mais cela fait maintenant quelques mois que le gardien de 29 ans n’est plus aussi convaincant qu’avant. Auteur de performances mitigées, Marc-André Ter Stegen a déjà vu son nom être évoqué sur le départ. Néanmoins, son avenir devrait continuer à se faire au sein du Barça , contrairement à Neto. Ce dernier est annoncé en partance depuis plusieurs semaines et le Brésilien semblait assez proche de faire ses valises en janvier dernier. Toutefois, Neto est resté au FC Barcelone cet hiver mais il ne devrait pas s’y éterniser. De ce fait, le club culé serait à la recherche d’un nouveau gardien de but pour venir concurrencer Ter Stegen. Et Joan Laporta suivrait de nombreuses pistes.

Lafont et Meslier intéressent Laporta

Selon les informations de Mundo Deportivo , Alban Lafont ferait partie de cette liste. Solide dans les buts du FC Nantes, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024, le portier de 23 ans d’Antoine Kombouaré serait apprécié de la direction blaugrana par sa taille, lui qui mesure 1m96. Mais ce ne serait pas la seule piste envisagée par le FC Barcelone. Autre gardien de grande taille (1m97), Illan Meslier serait aussi dans le viseur du Barça . Indiscutable à Leeds United, l’international Espoirs tricolore de 21 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le pensionnaire de Premier League. Mais Joan Laporta ne s'arrêterait là et surveillerait d’autres portiers sur le marché des transferts.

D’autres noms sur la liste du Barça