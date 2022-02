Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta se lance dans une bataille royale pour cette piste à 50M€ !

Publié le 11 février 2022 à 9h30 par D.M.

En coulisses, le FC Barcelone aurait relancé la piste Darwin Nunez. Mais le joueur de Benfica apparaît dans le viseur de nombreuses équipes européennes.

Le FC Barcelone aurait relancé un dossier de longue date en coulisses. Selon les informations d’ As , le club catalan surveillerait toujours la situation de Darwin Nunez, auteur de 21 buts cette saison et lié au Benfica jusqu’en juin 2025. Agé de 22 ans, l’international uruguayen est régulièrement annoncé sur le départ. Et son transfert pourrait intervenir à la fin de la saison. Valorisé 50M€ par son équipe, Nunez ne manquerait pas de prétendants sur le marché et pourrait recevoir de nombreuses offres dans les prochains mois.

Les cadors sur Darwin Nunez