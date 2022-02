Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un message fort pour ce cadre du Barça !

Publié le 11 février 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un éventuel départ à la retraite de Gerard Piqué à la fin de la saison, le défenseur du FC Barcelone ne songerait pas à une telle éventualité.

Le 2 février dernier, Gerard Piqué a soufflé sa 35ème bougie. De quoi inciter le défenseur du FC Barcelone et d’ores et déjà icône du club blaugrana à songer à la retraite ? C’est en effet l’hypothèse que le journaliste Oriol Domenech évoquait dernièrement. « Piqué vient d'avoir 35 ans et je ne mettrai pas ma main au feu sur le fait que Piqué joue encore l'année prochaine ». Gerard Piqué pourrait-il vraiment raccrocher les crampons à la prochaine intersaison alors qu’il dispose d’un contrat le liant au FC Barcelone jusqu’en juin 2024 ? Pas vraiment si l’on en croit les dernières nouvelles parues en Espagne.

Pas de retraite pour Piqué l’été prochain