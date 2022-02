Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente inespérée à 40M€ ?

Publié le 11 février 2022 à 4h45 par T.M.

Depuis son arrivée à Aston Villa, Philippe Coutinho n’est clairement plus le même. De quoi ouvrir la porte à une future vente du Brésilien ?

Alors qu’il était censé faire oublier Neymar au FC Barcelone, Philippe Coutinho n’a jamais convaincu en Catalogne. Ainsi, cela faisait maintenant depuis plusieurs mois que le Barça tentait de se débarrasser du Brésilien. La solution a finalement été trouvée cet hiver avec le prêt de Coutinho à Aston Villa, où il a retrouvé un certain Steven Gerrard. Et depuis son arrivée au sein du club de Birmingham, le milieu offensif retrouve toutes ses sensations et enchaine les belles prestations, comme cela a encore été le cas ce mardi face à Leeds.

Vers un transfert définitif de Coutinho ?