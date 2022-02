Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’enflamme pour une future vente estivale !

Publié le 10 février 2022 à 13h00 par Th.B.

Prêté à Aston Villa pour le restant de la saison, Philippe Coutinho est en pleine forme chez les Villans. Ce qui permettrait au FC Barcelone de croire à son transfert définitif à la prochaine intersaison, mais pas pour les 40M€ convenus au niveau de son option d’achat.

À l’occasion du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s’est une nouvelle fois séparé de Philippe Coutinho sous la forme d’un prêt, deux ans et demi après son premier départ en prêt au Bayern Munich. De retour en Premier League, le milieu offensif du FC Barcelone a retrouvé Steven Gerrard, entraîneur des Villans , à Aston Villa. Et depuis ses débuts, le pensionnaire de Premier League est invaincu lorsque le Brésilien a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en l’espace de trois rencontres. Omniprésent face à Leeds mercredi soir (3-3), Philippe Coutinho enchante Aston Villa et le FC Barcelone…

Le Barça est optimiste pour la vente de Coutinho !