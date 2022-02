Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin justifie ses coups de dernière minute !

Publié le 11 février 2022 à 3h30 par A.M.

Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin s'est prononcé sur le recrutement des Verts et notamment sur l'arrivée de Falaye Sacko et Enzo Crivelli.

Très actif cet hiver, Loïc Perrin n'a pas chômé pour son premier mercato dans la peau d'un dirigeant. Nommé coordinateur sportif de l'ASSE en fin d'année dernière, l'ancien défenseur des Verts a effectivement contribué au recrutement hivernal du club du Forez qui avait besoin de se renforcer. Et le mercato aura été agité jusqu'à la dernière minute puisque Falaye Sacko et Enzo Crivelli ont débarqué le 31 janvier. Loïc Perrin revient d'ailleurs sur ces deux arrivées.

Perrin se réjouit pour Sacko et Crivelli