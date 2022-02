Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message très fort de Dupraz sur le recrutement des Verts !

Publié le 8 février 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Alors que l'ASSE a été très active durant le mercato d'hiver, Pascal Dupraz dresse le bilan du recrutement des Verts. Et le technicien ne cache pas sa satisfaction de pouvoir compter sur un groupe d'expérience pour tenter de se maintenir en Ligue 1.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne était très attendue sur le mercato. Et pour cause, les Verts ont vu filer plusieurs cadres à la CAN et devaient donc se renforcer dans l'optique de se battre pour le maintien. A peine arrivé sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz a exigé plusieurs recrues, d'abord pour certains postes, à l'image d'un avant-centre, mais surtout, l'ancien entraîneur de Toulouse voulait voir débarquer des joueurs d'expérience. Il faut dire que le projet de Claude Puel était de miser sur la jeunesse, mais compte tenu des résultats, force est de constater que c'est un échec. Par conséquent, Pascal Dupraz voulait absolument des joueurs aguerris pour renforcer son groupe et tenter d'arracher le maintien. Autre condition exigée par le technicien, les nouveaux joueurs devaient connaître la Ligue 1 afin que leur intégration soit rapide et efficace. Dans cette optique, sept joueurs sont venus renforcer l'ASSE à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko.

Dupraz enchanté par le mercato