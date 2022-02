Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse annonce de Boudebouz sur le recrutement de Dupraz !

Publié le 7 février 2022 à 22h10 par P.L. mis à jour le 7 février 2022 à 22h12

Cet hiver, l'ASSE s'est massivement renforcé en recrutant sept joueurs. Et visiblement, des changements commencent à se tenir au sein de l'effectif de Pascal Dupraz selon Ryad Boudebouz.

Lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE s’est considérablement renforcé en enregistrant pas moins de sept nouveaux joueurs au sein de son effectif avec Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Et visiblement, le recrutement de Pascal Dupraz commence à porter ses fruits, comme la dernière victoire des Verts ce samedi contre Montpellier (2-1) le prouve. Certains changements commencent à avoir lieu au sein du groupe stéphanois. Et cela n’a pas échappé à Ryad Boudebouz.

«Depuis quelques semaines, certaines choses ont changé ça se voit sur certains joueurs »