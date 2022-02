Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz est déjà conquis par une recrue hivernale !

Publié le 7 février 2022 à 4h00 par A.M.

Titulaire pour la première fois face à Montpellier, Eliaquim Mangala a livré une prestation qui a convaincu Pascal Dupraz.

Rapidement mené 1 à 0 contre Montpellier, l'ASSE a réussi à totalement inverser la tendance pour s'imposer dans un chaudron bouillant (3-1). Cette rencontre était l'occasion pour Eliaquim Mangala de faire ses débuts avec le club du Forez, tout comme pour Falaye Sacko. Et Pascal Dupraz a jugé les grands débuts de ses recrues.

Dupraz a apprécié la prestation de Mangala