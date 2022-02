Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations XXL sur l'annonce tonitruante de Mbappe !

Publié le 7 février 2022 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé ce dimanche soir qu'il n'avait pas encore tranché définitivement quant à son avenir. Une sortie spontanée du numéro 7 du PSG pour mettre les choses au clair quant à sa situation et expliquer clairement qu'il n'était pas en contact avec le Real Madrid actuellement.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Malgré tout, le numéro 7 du PSG n'a pas encore scellé définitivement son avenir, comme il l'a expliqué lui-même ce dimanche soir. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » , a confié Kylian Mbappé au micro d'Amazon Prime.

Une sortie spontanée de Mbappé pour mettre les points sur les i ?