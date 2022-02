Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid a tranché pour cet été !

Publié le 8 février 2022 à 17h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé demeure la grande priorité du Real Madrid. Annoncé aussi dans le viseur du club merengue, Erling Haaland (Borussia Dortmund) pourrait faire l'objet d'une offensive en 2023.

« Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » a confié Kylian Mbappé dimanche dernier. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur du PSG est de plus en plus proche du Real Madrid. L’international français a donné son accord aux dirigeants merengue, qui visent une autre star du ballon rond.

La priorité est donnée à Mbappé