Mercato - ASSE : Le club décrypte les grandes manœuvres du mercato hivernal !

Publié le 10 février 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE a bouclé pas moins de sept nouvelles recrues au cours du mercato de janvier en révolutionnant une bonne partie de l’effectif mis à disposition de Pascal Dupraz, Loïc Perrin revient sur les nombreux changements apportés en interne. Et il semble ravi des nouveau visages attirés au club.

Avec son statut de lanterne rouge de la Ligue 1 à l’approche des fêtes de Noël, l’ASSE a été contrainte de procéder à une grande révolution. Claude Puel a finalement été limogé pour laisser place à Pascal Dupraz, et ce dernier, dans le cadre de son opération maintien des Verts, a donc programmé un mercato hivernal particulièrement mouvementé avec sa direction. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’ASSE a d’abord bouclé les arrivées de Paul Bernardoni et Sada Thioub en provenance d’Angers, avant que Bakary Sako, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko ne suivent le pas. Sept recrues ont dont été bouclées par l’ASSE, et dans un entretien accordé à But ! ce jeudi, le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, revient sur les coulisses de ce mercato.

« On est satisfaits du recrutement »

« Je suis content de ce qu'on a réalisé. On a respecté les critères. On a pris sept joueurs, il y a eu trois départs. Les recrues comptent 1600 matches en pros au total. L'expérience était un critère important. On voulait rééquilibrer à ce niveau-là. On a aussi fait attention à l'état d'esprit, pour la cohésion de groupe. Je pense qu'on ne s'est pas trompés. On sera jugés tous ensemble en mai mais on est satisfaits », indique dans un premier temps Loïc Perrin, qui estime que l’effectif de base de l’ASSE avait besoin d’être rectifié : « Il manquait un peu d'équilibre. C'était important d'amener d'autres joueurs, des éléments qui n'ont pas vécu le traumatisme de la première partie de saison. On a pris certains joueurs qui sont passés par de grands clubs. Ils vont apporter leur expérience du haut niveau, sur le terrain et en dehors », poursuit Perrin.

Crivelli et Sacko, les bonnes pioches