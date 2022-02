Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme rebondissement pour l'avenir de Bernardoni ?

Publié le 11 février 2022 à 12h15 par B.L.

L'ASSE a tenu à recruter un gardien de but cet hiver, en la personne de Paul Bernardoni. Ce dernier, prêté six mois par Angers comme l'avait révélé le10sport.com, pourrait d'ailleurs s'inscrire dans la durée chez les Verts.

Lors du mercato hivernal, l'ASSE s'est considérablement renforcée en recrutant sept nouveaux joueurs. Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko se sont ainsi engagés en faveur des Verts . Comme l'avait annoncé en exclusivité le 10sport.com au début du mois de janvier, Paul Bernardoni était donc la priorité du club du Forez pour venir renforcer le poste de gardien de but. Le portier de 24 ans, prêté six mois sans option d'achat par Angers, pourrait toutefois avoir un avenir à Saint-Étienne...

Bernardoni définitivement à l'ASSE l'été prochain ?