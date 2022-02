Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de cette recrue estivale sur son adaptation !

Publié le 12 février 2022 à 15h15 par D.M.

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Nuno Mendes est revenu sur ses premiers mois à Paris et notamment sur sa place dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Le PSG a réalisé un dernier mercato estival exceptionnel. Le club parisien a bouclé l’arrivée de nombreuses stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma, mais aussi d’un élément prometteur. Agé seulement de 19 ans, Nuno Mendes est arrivé dans les derniers jours du mois d’août au PSG pour renforcer le poste de latéral gauche. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, l’international portugais a dû s’intégrer au sein d’un nouveau dispositif et a connu une période d'adaptation.

« Cela a été difficile pour moi de changer de logiciel complètement »