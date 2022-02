Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino prend position pour Mbappé !

Publié le 12 février 2022 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid pour 0€. Interrogé sur l'avenir du crack français, Sergio Rico a lâché toutes ses vérités.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait signer au Real Madrid librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant du PSG a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche à l'été 2022. Et alors que le PSG et le Real Madrid s'affrontent en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappe entretient le suspens quant à son avenir. Interrogé ce samedi par AS , Sergio Rico a été questionné sur le cas de son coéquipier. Actuellement prêté à Majorque, le gardien espagnol a fait passer un message clair sur l'avenir de Kylian Mbappé.

«Kylian Mbappé sait ce qu'il veut»