Mercato - PSG : Le PSG en grand danger pour l'avenir de Xavi Simons ?

Publié le 12 février 2022 à 11h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Xavi Simons a eu une nouvelle occasion de faire ses preuves ce vendredi soir face à Rennes. Alors que son numéro 34 aurait plusieurs propositions sur la table, le club de la capitale ferait le maximum pour le conserver.

Arrivé du FC Barcelone à l'été 2019, Xavi Simons pourrait ne plus faire long feu au PSG. En fin de contrat le 30 juin, le crack de 18 ans partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le Barça pourrait en profiter pour se venger du PSG. Après avoir vu le club de la capitale lui arracher Neymar, Lionel Messi et Xavi Simons, l'écurie blaugrana pourrait boucler le retour du natif d'Amsterdam selon les dernières indiscrétions de TMW . De son côté, le PSG ferait tout son possible pour retenir Xavi Simons et lui faire parapher un nouveau bail.

Xavi Simons ne manquerait pas d'offres