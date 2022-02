Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a lâché une bombe à l'Emir du Qatar pour son avenir !

Publié le 12 février 2022 à 9h10 par D.M.

A en croire le journaliste Fred Hermel, l'Emir du Qatar aurait directement contacté Zinédine Zidane pour évoquer une possible arrivée au PSG. Mais la réponse ne fût pas celle souhaitée.

La victoire face à Rennes ce vendredi (1-0) n’apportera pas plus de crédit à Mauricio Pochettino, au contraire. Encore une fois, la manière n’était pas au rendez-vous et les sifflets ont été entendus au Parc des Princes durant cette rencontre. Le technicien argentin a été conspué par une partie du stade et ne devra pas se louper face au Real Madrid en Ligue des champions mardi. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la question de son avenir au PSG n’est pas un sujet tabou en interne. En cas de mauvaises performances, Pochettino pourrait être poussé vers la sortie avant la fin de la saison.

« Zidane a déjà été contacté par l’Emir du Qatar pour remplacer Pochettino, mais… »