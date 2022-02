Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Pochettino sur Zidane !

Publié le 12 février 2022 à 2h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino pourrait être remplacé par Zinedine Zidane. Une rumeur que l'actuel entraîneur du PSG a d'ailleurs commenté.

En difficulté ces derniers mois, Mauricio Pochettino pourrait prochainement quitter son poste d'entraîneur du PSG. Pour le remplacer, un nom revient avec insistance à savoir celui de Zinedine Zidane. Le technicien français est le rêve de Doha qui mettrait tout en œuvre pour réussir à l'attirer prochainement. Mauricio Pochettino a d'ailleurs été invité à commenter cette situation.

Pochettino commente la rumeur Zidane