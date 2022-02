Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mauricio Pochettino est totalement relancé !

Publié le 13 février 2022 à 8h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino fait partie des candidats sérieux à la succession de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Mais au sein du club anglais, il ne fait pas l'unanimité.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Mauricio Pochettino ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le technicien argentin a fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ que ce soit vers Tottenham, le Real Madrid et surtout Manchester United. L'ancien manager des Spurs était effectivement la priorité des Red Devils pour remplacer Ole Gunnar Solskjær en novembre, mais le PSG a refusé de le libérer. C'est Ralf Rangnick qui a finalement été nommé, mais ce dernier n'assure que l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Et Mauricio Pochettino reste une piste sérieusement étudiée par les Mancuniens.

Pochettino ne fait pas l'unanimité à Manchester