Mercato : PSG, Real Madrid... Mbappé a déjà tout prévu !

13 février 2022

Étincelant cette saison avec le PSG, Kylian Mbappé est certainement l'élément offensif le plus important de Mauricio Pochettino. Et s'il est aussi performant, c'est sans doute parce qu'il a un objectif bien précis qu'il aimerait remplir cette année.

En grande forme depuis le début de saison, Kylian Mbappé est certainement l’élément offensif le plus important de Mauricio Pochettino. Entre la blessure de Neymar et les difficultés d'adaptation de Lionel Messi, le technicien argentin compte beaucoup sur l’international tricolore pour porter le PSG en attaque. Et jusqu’à présent, le numéro 7 parisien le fait à merveille, lui qui est auteur de 21 buts et 16 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Et si Kylian Mbappé est aussi performant cette saison, c’est sans doute grâce à une ambition bien précise.

Mbappé veut gagner son premier Ballon d’Or cette année