Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi... L'énorme hommage de Marquinhos !

Publié le 12 février 2022 à 19h45 par P.L.

Cette saison, Kylian Mbappé est certainement l'élément offensif le plus important de Mauricio Pochettino. Le numéro 7 crée de grandes différences sur le terrain. Marquinhos en est conscient et n'a pas hésité à lui envoyer un message fort.

Recruté en 2018, Kylian Mbappé a bien évolué au PSG. Cette saison, le numéro 7 parisien est certainement l’élément offensif le plus important de Mauricio Pochettino. En l’absence de Neymar et face aux difficultés de Lionel Messi depuis le début de saison, Kylian Mbappé arrive tout de même à se montrer décisif, parfois dans les moments les plus importants comme ce vendredi contre le Stade Rennais où il marque le but de la victoire dans les dernières secondes (1-0). Les statistiques parlent également pour lui puisque jusqu’à présent, il a trouvé le chemin des filets à 21 reprises tout en délivrant 19 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Aujourd’hui, Kylian Mbappé est capable de faire des différences dans l’effectif du PSG et Marquinhos en est bien conscient.

« Kylian, c’est un joueur qui marque la différence »