Foot - PSG

PSG : Marquinhos est prêt pour le Real Madrid !

Publié le 11 février 2022 à 23h20 par La rédaction

Après la victoire sur le fil face au Stade Rennais (1-0), Marquinhos s’est projeté sur le grand rendez-vous de Ligue des Champions face au Real Madrid, de mardi prochain.