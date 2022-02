Foot - PSG

PSG - Malaise : Les confidences de Pochettino sur le cas Sergio Ramos !

Publié le 11 février 2022 à 11h45 par P.L.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos traverse une phase délicate, l'Espagnol étant régulièrement sujet aux blessures. Mauricio Pochettino, lui, espère toujours pouvoir compter sur son défenseur central pour la double confrontation face au Real Madrid et que cette situation prendra fin prochainement.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une bonne affaire en recrutant Sergio Ramos, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Mais la réalité a été bien différente pour le club de la capitale concernant le défenseur central jusqu’à présent. Depuis le début de saison, le joueur de 35 ans est embêté par les blessures musculaires et n’a donc joué que cinq matchs sous les couleurs parisiennes. D’ailleurs, le doute plane concernant sa disponibilité pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Mauricio Pochettino, lui, espère bien pouvoir compter sur Sergio Ramos au moins pour un match de la double confrontation et que la situation délicate dans laquelle se trouve l'Espagnol prendra fin prochainement.

Pochettino espère « pouvoir compter sur Sergio Ramos pour le match retour »