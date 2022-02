Foot - PSG

PSG : Le Real Madrid annonce la couleur pour les retrouvailles avec Ramos !

Publié le 9 février 2022 à 15h15 par T.M.

L’incertitude plane toujours concernant la présence de Sergio Ramos face au Real Madrid, son ancien club. Pourtant, au sein de la Casa Blanca, on souhaite qu'il soit là pour ce rendez-vous.

Le 15 février prochain, le PSG a rendez-vous au Parc des Princes pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Un choc attendu par tout le monde et qui aura une saveur particulière pour certains joueurs comme Angel Di Maria, Keylor Navas ou encore Kylian Mbappé. Mais les regards se tournent bien évidemment vers Sergio Ramos. Véritable légende du Real Madrid, le désormais joueur du PSG va retrouver son ancien club, encore faut-il qu’il soit apte pour l’occasion, lui qui est toujours en délicatesse avec son physique.

« Je lui ai dit que je souhaitais qu’il soit sur le terrain »