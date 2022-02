Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 8 février 2022 à 19h45 par A.D.

Touché à une cheville, Neymar est dans une véritable course contre-la-montre avant le choc face au Real Madrid mardi prochain. A une semaine de ce rendez-vous au sommet, la star brésilienne aurait une nouvelle fois participé à une partie de l'entrainement avec le groupe de Mauricio Pochettino.

Lors de la confrontation entre le PSG et l'ASSE le 28 novembre, Neymar s'est une nouvelle fois blessé à la cheville. Si cette fois, sa blessure est moins sérieuse, il pourrait tout de même manquer le match aller face au Real Madrid mardi prochain. Alors que Neymar est dans une course contre-la-montre pour pouvoir être remis à temps, Mauricio Pochettino a donné de ses nouvelles ce dimanche soir. « Je ne sais pas pour l’instant. Nous attendons de voir son évolution, et c’est la même chose pour d’autres joueurs. Nous espérons qu’il sera disponible et fera partie du groupe. Qu’il puisse nous aider à poursuivre notre parcours en Ligue des Champions » , a confié le coach du PSG au micro de Prime Video .

Neymar a participé à l'entrainement collectif ce mardi