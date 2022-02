Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Pochettino ne se facilite pas les choses avant le Real Madrid !

Publié le 8 février 2022 à 17h30 par A.C. mis à jour le 8 février 2022 à 17h31

A seulement quelques jours du premier grand rendez-vous européen du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, Mauricio Pochettino ne semble toujours pas avoir tranché entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

Il a débarqué au Paris Saint-Germain auréolé d’un titre de Champion d’Europe et d’un titre de meilleur joueur de l’Euro. Cela ne semble toutefois pas avoir fait la différence pour Mauricio Pochettino. Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma doit partager son temps de jeu avec Keylor Navas, qui est au PSG depuis septembre 2019 et qui a réalisé plusieurs prestations éblouissantes. Pour le moment il est toujours derrière, puisqu’il a collectionné 15 titularisations toutes compétitions confondues, alors que son concurrent en est à 18. Pour le Paris Saint-Germain, c’est ce que l’on pourrait appeler un problème de riche, puisque n’importe quel club aimerait avoir deux gardiens d’un tel niveau. Pourtant, le manque de continuité et de confiance pourrait être problématique pour Navas comme pour Donnarumma, surtout avec les matchs couperet qui approchent à grands pas.

Pochettino veut attendre Navas pour le Real Madrid, mais...

Dans exactement une semaine, le Paris Saint-Germain accueillera le Real Madrid sur la pelouse du Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, une compétition qui est désormais devenue une obsession pour les propriétaires. Mais qui sera dans les cages ? Il Corriere dello Sport annonce ce mardi que Mauricio Pochettino n’aurait toujours pas pris de décision arrêtée. D’après les informations du quotidien, le coach du PSG souhaiterait attendre jusqu’au dernier moment Keylor Navas, qui a de son côté une plus grande expérience que son jeune coéquipier... qui n'a pas forcément convaincu récemment ! Les prestations de Gianluigi Donnarumma face à l’OGC Nice en Coupe de France (5-6 aux tab), puis face au LOSC en Ligue 1 (1-5), auraient en effet été jugées insuffisantes.

Donnarumma pensait pouvoir y arriver plus facilement