PSG - Malaise : Pochettino connait le verdict pour Di Maria avant le Real Madrid !

Publié le 7 février 2022 à 20h30 par A.D.

Ce dimanche soir face au LOSC, Angel Di Maria a dû sortir sur blessure. Victime d'une fatigue musculaire, El Fideo serait incertain pour le prochain rendez-vous du PSG face au Stade Rennais ce vendredi. Toutefois, Angel Di Maria devrait bel et bien honorer sa place face au Real Madrid le 15 février.

Opposé au LOSC ce dimanche, le PSG a passé une très belle soirée. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont fait qu'une bouchée des Dogues . Victorieux 5-1 sur la pelouse lilloise, le PSG assoit encore un peu plus sa domination en Ligue 1 avec 13 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'OM. Toutefois, le club de la capitale a perdu l'un de ses soldats pendant la rencontre. Déjà privé de Neymar, Mauro Icardi et de Sergio Ramos, notamment, Mauricio Pochettino a dû sortir Angel Di Maria peu avant la mi-temps ce dimanche soir. D'abord touché à une cuisse, El Fideo a été contraint de laisser ses coéquipiers prématurément à cause d'un souci à un mollet. Mais heureusement pour le PSG, Angel Di Maria n'aurait rien de bien sérieux.

Une simple fatigue musculaire pour Angel Di Maria ?

Interrogé au micro de Prime Video après la victoire face au LOSC ce dimanche soir, Mauricio Pochettino s'est montré rassurant concernant Angel Di Maria. « Je ne crois pas que ce soit grave. Je pense plutôt que c’est un petit problème. Il a reçu un coup à la jambe. J’espère que ce n’était rien d’important, et qu’il sera disponible le plus vite possible » , a confié le coach du PSG. Même son de cloche du côté de Gaston Edul. « Angel Di Maria va bien. Il n'a pas de blessure. Seule une gêne musculaire qu'il traînait » , a précisé le journaliste de TyC Sports . De bon augure pour le choc face au Real Madrid, dont le premier acte aura lieu le 15 février.

Angel Di Maria incertain face à Rennes, mais présent face au Real Madrid ?