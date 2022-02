Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit une grande nouvelle avec le Real Madrid !

Publié le 7 février 2022 à 16h10 par A.M.

Sorti sur blessure contre le LOSC, Angel Di Maria ne serait blessé et souffrirait simplement d'une gêne musculaire qui ne remet donc pas en cause sa présence contre le Real Madrid.

Déjà dans l'attente d'une réponse concernant Neymar, le PSG a vu Angel Di Maria quitter ses partenaires dimanche soir contre le LOSC. Visiblement touché au mollet, le Fideo a été remplacé juste avant la mi-temps par Julian Draxler. Inquiétant à huit jours du choc contre le Real Madrid. « Je ne crois pas que ce soit grave. Je pense plutôt que c’est un petit problème. Il a reçu un coup à la jambe. J’espère que ce n’était rien d’important, et qu’il sera disponible le plus vite possible », assurait Mauricio Pochettino à ce sujet au micro de Prime Video après la victoire contre le LOSC (5-1).

Di Maria va bien