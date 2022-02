Foot - PSG

PSG : La satisfaction de Kimpembe après la victoire au LOSC !

Publié le 6 février 2022 à 23h08 par P.L. mis à jour le 6 février 2022 à 23h13

Le PSG s'est facilement imposé ce dimanche soir sur la pelouse du LOSC (5-1). À cette occasion, Presnel Kimpembe a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1. Et le défenseur central parisien s'est montré grandement satisfait de la prestation des siens après la rencontre.