PSG - Malaise : Cette grande révélation sur le retour de Neymar !

Publié le 6 février 2022 à 14h15 par Th.B.

Absent pour la confrontation face au LOSC ce dimanche soir, Neymar ne sera pas relancé dans le grand bain prématurément par le staff technique de Mauricio Pochettino et le PSG par crainte d’une rechute.

Alors qu’il a été aperçu au Camp des loges pour des entraîneurs individuels en salle, puis avec un préparateur physique sur la pelouse, Neymar ne figure pas dans le groupe parisien pour le déplacement à Lille ce dimanche soir, comme Mauricio Pochettino l’avait déjà laissé entendre en conférence de presse samedi. « L'évolution est positive. La semaine prochaine sera décisive pour connaître le pourcentage de chance pour son retour et sa disponibilité en Ligue des champions » . En effet, dans le communiqué du jour, le PSG a fait part d’un complément thérapeutique samedi qui l’oblige à rester au centre d’entraînement afin de poursuivre son projet de reprise avant les séances collectives avec l’ensemble du groupe entraîné par Mauricio Pochettino. Et pour Isabela Pagliari, la raison de cette absence est simple, la blessure de Neymar était tout simplement plus sérieuse qu’elle ne paraissait.

« La blessure de Neymar était plus grave que celle que l'on pensait »