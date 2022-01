Foot - PSG

PSG - Malaise : L’aveu de Navas sur la concurrence avec Donnarumma…

Publié le 24 janvier 2022 à 12h45 par Th.B.

Gianluigi Donnarumma a redistribué les cartes depuis son arrivée l’été dernier concernant le poste de gardien numéro un du PSG. Et bien que cette concurrence soit stimulante professionnellement parlant, Keylor Navas reconnaît qu’elle n’est pas saine sur le plan personnel.

Depuis le début de la saison, Keylor Navas se trouve dans l’obligation de partager sa place de gardien titulaire avec la recrue estivale à son poste en la personne de Gianluigi Donnarumma. Auréolé de son titre de champion d’Europe avec la sélection italienne, Donnarumma est venu bousculer celui qui était pourtant indéboulonnable jusque-là dans les buts du PSG. Titularisé dimanche soir pour la réception du Stade de Reims au Parc des princes (4-0), Keylor Navas a profité de son passage face aux médias après la victoire du PSG afin de faire un point sur sa situation qu’il ne trouve pas positive sur le plan personnel que ce soit pour lui ou Gianluigi Donnarumma.

« Tout n'est pas agréable d'être dans cette situation »