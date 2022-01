Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Le casse-tête de Pochettino définitivement réglé ?

Publié le 17 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que depuis le début de la saison il se partage le rôle de gardien titulaire du PSG avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma aurait changé le rapport de force.

Samedi soir, à l’occasion de la réception du Stade Brestois au Parc des princes (2-0), Gianluigi Donnarumma a été titularisé pour garder les buts du PSG par Mauricio Pochettino. Le portier italien qui a déposé ses valises au Paris Saint-Germain lors de la dernière intersaison, a donc disputé son premier match de Ligue 1 depuis la mi-décembre. Et alors qu’il se bat quotidiennement avec Keylor Navas pour une place de titulaire, le champion d’Europe avec la Squadra Azzura aurait pris une belle option pour ce poste selon la presse italienne.

La presse italienne affirme que Donnarumma est le numéro un du PSG