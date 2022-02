Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelles révélations sur la relation entre Navas et Donnarumma !

Publié le 6 février 2022 à 14h45 par T.M.

Cette saison, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma doivent partager les buts du PSG. Si les deux portiers font preuve de respect en public, cela serait toutefois loin d’être l’amour fou.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo n’a pas hésité à sauter sur l’occasion Gianluigi Donnarumma. L’Italien a alors rejoint le PSG, posant alors un problème à Mauricio Pochettino, qui comptait déjà sur Keylor Navas. Deux stars postulaient ainsi pour une place de numéro 1, mais l’Argentin a alors opté pour l’alternance entre les deux portiers. Navas et Donnarumma se relayent donc dans les buts du PSG. Une situation loin d’être simple, mais la relation apparait bonne comme l’expliquait récemment l’ancien du Milan AC : « J’ai une très bonne relation avec Keylor Navas. Nous sommes des amis, il n’y a pas de problème même si à l’extérieur, on essaye d’inventer des histoires. Alors que non, il n’y a aucun souci ».

Navas et Donnarumma loin de s’entendre ?