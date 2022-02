Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma met les choses au clair sur la situation avec Navas !

Publié le 9 février 2022 à 12h10 par Th.B.

Au coude à coude avec Keylor Navas pour une place de titulaire dans les buts parisiens à chaque rencontre disputée par le PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas évoqué une concurrence malsaine avec le Costaricien, bien au contraire. En prenant le soin de faire d’ailleurs passer un message à Mauricio Pochettino.

Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma à la dernière intersaison, Leonardo a placé Mauricio Pochettino dans une positon dans laquelle il doit trancher à chacune des sorties du PSG, à savoir titulariser le jusqu’ici indiscutable Keylor Navas ou la recrue Donnarumma. En raison de l’indisponibilité de l’Italien le 23 janvier dernier, Navas avait donc été aligné par l’entraîneur du PSG dans son onze de départ lors de la victoire face au Stade de Reims (4-0), et en avait profité afin de faire passer ce message sur la concurrence avec Gianluigi Donnarumma. « Pour nous, c’est une saison assez concurrentielle. C’est toujours bon d’avoir de la concurrence mais je pense que sur le plan personnel tout n'est pas agréable d'être dans cette situation. Je crois que nous aimons tous les deux jouer tout le temps, aider l’équipe. Il faut essayer de gagner sa place au quotidien, travailler et faire en sorte que l’entraîneur nous prenne en compte pour jouer plus ».

« Ce n'est pas vrai qu'il y a des étincelles avec Keylor »