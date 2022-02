Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi reçoit un soutien de taille en Ligue 1 !

Publié le 11 février 2022 à 20h45 par La rédaction

Coéquipier de Lionel Messi au Barça, Cesc Fabregas s’est confié sur la situation de la Pulga au PSG et ses débuts en demi-teinte.

Après avoir passé plus de 20 ans de sa vie à Barcelone, Lionel Messi a signé au PSG l’été dernier. Un transfert inattendu et presque inimaginable il y a encore quelques saisons. Mais son départ de Catalogne n’a pas été aussi simple qu’espéré. Même aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, Messi continue de se chercher et tarde à retrouver le niveau qui était le sien au Barça. Pas inquiétant pour Cesc Fabregas qui l’a côtoyé à Barcelone.

« Les chiffres baissent mais ses performances restent brutales »