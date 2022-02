Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, le coup parfait pour oublier Mbappé ?

Publié le 11 février 2022 à 17h30 par A.C.

Initialement, Zinedine Zidane semblait être un argument de taille pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le Paris Saint-Germain, mais les choses semblent avoir changé...

Quand on a la puissance du Paris Saint-Germain, les rêves n’ont aucune limite. Pourtant, le club de propriété qatari pourrait connaitre un échec cuisant au cours des prochains mois, avec le départ de Kylian Mbappé. Star mondiale et annoncé par tous comme la référence des dix prochaines années, le Français s’approche de la fin de son contrat et ne semble pas vouloir prolonger. Le PSG a pourtant sorti les grands arguments ! Un salaire mirobolant faisant de lui le joueur le mieux payé de la planète, un recrutement estival colossal avec Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi... mais rien n’y fait. Mbappé ne semble avoir d’yeux que pour le Real Madrid et nous vous avons révélé sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe entre les deux parties. Les propriétaires du PSG ont dont décidé de jouer leur dernière carte...

Zidane ne pourra pas retenir Mbappé...

Et pas n’importe quelle carte, puisque à Doha on veut Zinedine Zidane. Figure du Real Madrid et idole de Kylian Mbappé, il est l’homme parfait pour pouvoir le convaincre de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Comme nous vous l'avons expliqué en juin dernier, Zidane est le grand favori pour remplacer un Mauricio Pochettino toujours plus critiqué. Son leadership est très apprécié et serait un véritable atout dans un vestiaire rempli de stars... mais pas suffisant pour faire changer d’avis Mbappé. La presse espagnole comme française assure en effet que l’avenir de la star du PSG ne serait aucunement lié à une arrivée de Zidane ou à un départ de Pochettino.

Mais il pourrait atténuer l’échec de son départ !