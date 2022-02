Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino met les choses au point sur Neymar !

Publié le 11 février 2022 à 11h15 par P.L.

Blessé depuis fin novembre, Neymar se rapproche de plus en plus d'un retour avec le PSG. Alors que sa participation au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid ce mardi est encore incertaine, Mauricio Pochettino a affirmé qu'il sera fixé d'ici peu.

Depuis fin novembre dernier et une victoire contre l'ASSE, le PSG ne peut plus compter sur Neymar, victime d’une grosse entorse à la cheville. Mais le retour du Brésilien ne saurait tarder désormais. Assidu et sérieux dans son rétablissement, Neymar pourrait bien être de la partie ce mardi pour le premier choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Sa participation est encore incertaine pour le moment et reste encore à déterminer. Le PSG devrait d'ailleurs être définitivement fixé dans les prochains jours concernant la situation de son numéro 10.

« Les prochains jours seront déterminants » pour le retour de Neymar face au Real Madrid selon Pochettino